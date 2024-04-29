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Генсек НАТО заявив, що Альянс не надав Україні обіцяну допомогу

29 квітня 2024 16:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Генсек НАТО заявив, що Альянс не надав Україні обіцяну допомогу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Києві. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Країни-членкині Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. Результатом виявився відступ підрозділів Збройних сил України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Києві.

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"США витратили місяці, не в змозі ухвалити пакет для України. Європейські члени Альянсу не доставили ту кількість боєприпасів, яку вони обіцяли. Наслідки ми бачили на полі бою. Дефіцит боєприпасів дозволив росіянам просуватися вперед на лінії фронту. Недостатня кількість ППО дозволяє російським ракетам більше вражати цілей", — заявив він.

Проте генсек додав, що за останні кілька тижнів ситуація змінилась у позитивний бік. Зокрема, у Вашингтоні ухвалили рекордний 61 мільярд доларів допомоги, а у Лондоні оголосив найбільший пакет військової підтримки, куди увійшли системи ППО та мільйони боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримки України через російську агресію, бо це є також внеском у безпеку самих країн трансатлантичної спільноти.

Він також підкреслив, що схвалення пакета допомоги Конгресом США не було запізнілим, але затримка все ж мала реальні наслідки для фронту в Україні.

НАТО
ЗСУ
військова допомога
Україна
Єнс Столтенберг
війна в Україні

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