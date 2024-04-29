Генсек НАТО заявил, что Альянс не предоставил Украине обещанную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве. Фото: Офис президента Украины

Страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь. Результатом оказалось отступление подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Киеве.

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"США потратили месяцы, не в состоянии принять пакет для Украины. Европейские члены Альянса не доставили то количество боеприпасов, которое они обещали. Последствия мы видели на поле боя. Дефицит боеприпасов позволил россиянам продвигаться вперед на линии фронта. Недостаточное количество ПВО позволяет российским ракетам больше поражать цели", — заявил он.

Однако генсек добавил, что за последние несколько недель ситуация изменилась в положительную сторону. В частности, в Вашингтоне был принят рекордный 61 миллиард долларов помощи, а в Лондоне объявил крупнейший пакет военной поддержки, куда вошли системы ПВО и миллионы боеприпасов.

Напомним, недавно Йенс Столтенберг отметил важность поддержки Украины из-за российской агрессии, так как это также вклад в безопасность самих стран трансатлантического сообщества.

Он также подчеркнул, что одобрение пакета помощи Конгрессом США не было запоздалым, но задержка все же имела реальные последствия для фронта в Украине.