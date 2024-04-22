Столтенберг заявив, що затримка з допомогою США Україні мала наслідки

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про наслідки затримки з наданням військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Він підкреслив, що схвалення пакету допомоги Конгресом США не було запізнілим, але затримка все ж мала реальні наслідки для фронту в Україні.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Читайте також:

Допомога Україні від США

Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні складна через перевагу російських військ у боєприпасах. Українським силам доводиться заощаджувати їхнє використання через дефіцит, який виник унаслідок затримки з отриманням допомоги.

"Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни", — підкреслив генсек НАТО.

Також він висловився щодо можливого відправлення додаткових військових радників США до України, зазначивши, що доки немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні, країни Альянсу мають право допомагати Україні в навчаннях та консультаціях.

"Кілька союзників з НАТО мають чоловіків і жінок у військовій формі в посольствах, які надають поради", — додав він.

Нагадаємо, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.