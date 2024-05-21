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Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму

21 травня 2024 17:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму
Російський малий ракетний корабель "Циклон". Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генеральний штаб заявив про вдалу операцію, під час якої українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі. Ураження ворожого судна стало можливим у ніч на 19 травня.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в Telegram у вівторок, 21 травня.

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Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

До цього в ЗМІ повідомлялось, що в Криму корабель завдовжки 70-75 метрів отримав значні пошкодження. Його вже забрали з місця, в якому він перебував.

Водночас російські Telegram-канали також поширюють інформацію про удар по "Циклону". Ворог заявляє, що корабель нібито атакували ракетами ATACAMS. 

"Унаслідок удару загинуло шість військовослужбовців ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення", — повідомляють росіяни.

Також в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму.

Крим
корабель
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Росія

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