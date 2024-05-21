Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму

Російський малий ракетний корабель "Циклон". Фото: росЗМІ

Генеральний штаб заявив про вдалу операцію, під час якої українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі. Ураження ворожого судна стало можливим у ніч на 19 травня.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в Telegram у вівторок, 21 травня.

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Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.

До цього в ЗМІ повідомлялось, що в Криму корабель завдовжки 70-75 метрів отримав значні пошкодження. Його вже забрали з місця, в якому він перебував.

Водночас російські Telegram-канали також поширюють інформацію про удар по "Циклону". Ворог заявляє, що корабель нібито атакували ракетами ATACAMS.

"Унаслідок удару загинуло шість військовослужбовців ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення", — повідомляють росіяни.

Також в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму.