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Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон" в Крыму

21 мая 2024 17:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон" в Крыму
Российский малый ракетный корабль "Циклон". Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Генеральный штаб заявил об удачной операции, во время которой украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Поражение вражеского судна стало возможным в ночь на 19 мая.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Telegram во вторник, 21 мая.

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Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

До этого в СМИ сообщалось, что в Крыму корабль длиной 70-75 метров получил значительные повреждения. Его уже забрали с места, где он находился.

В то же время, российские Telegram-каналы также распространяют информацию об ударе по "Циклону". Враг заявляет, что корабль якобы атаковал ракетами ATACAMS.

"В результате удара погибли шесть военнослужащих ЧФ РФ, еще 11 получили ранения", — сообщают россияне.

Также в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма.

Крым
корабль
Генштаб ВСУ
война в Украине
Россия

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