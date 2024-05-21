Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон" в Крыму

Российский малый ракетный корабль "Циклон". Фото: росСМИ

Генеральный штаб заявил об удачной операции, во время которой украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Поражение вражеского судна стало возможным в ночь на 19 мая.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Telegram во вторник, 21 мая.

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Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

До этого в СМИ сообщалось, что в Крыму корабль длиной 70-75 метров получил значительные повреждения. Его уже забрали с места, где он находился.

В то же время, российские Telegram-каналы также распространяют информацию об ударе по "Циклону". Враг заявляет, что корабль якобы атаковал ракетами ATACAMS.

"В результате удара погибли шесть военнослужащих ЧФ РФ, еще 11 получили ранения", — сообщают россияне.

Также в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма.