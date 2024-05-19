У Криму вдарили по російському малому ракетному кораблі "Циклон"

Російський малий ракетний корабель "Циклон". Фото: росЗМІ

Біля Курячої пристані у тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, було завдано ракетного удару. Відомо, що вдалося вразити російський ракетний корабель "Циклон".

Про це повідомляє "Крымский ветер".

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Удар по ворожому "Циклону"

За попередніми даними, корабель завдовжки 70-75 метрів отримав значні пошкодження. Його вже забрали з місця, в якому він перебував.

"Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар", — йдеться у повідомленні.

Водночас російські Telegram-канали також поширюють інформацію про удар по "Циклону". Ворог заявляє, що корабель нібито атакували ракетами ATACAMS.

"Унаслідок удару загинуло шість військовослужбовців ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення", — повідомляють росіяни.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

До того ж противник активно коментує атаку на "Циклон" у Telegram:

Коментарі росіян. Фото: скриншот

Коментарі росіян. Фото: скриншот

Коментарі росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. Внаслідок чого знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец".

Також в ніч на 15 травня українські Збройні сили завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до оприлюднених супутникових знімків окупанти втратили три літаки.