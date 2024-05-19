Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ arrow

В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

19 травня 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Криму вдарили по російському малому ракетному кораблі "Циклон"
Російський малий ракетний корабель "Циклон". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Біля Курячої пристані у тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, було завдано ракетного удару. Відомо, що вдалося вразити російський ракетний корабель "Циклон".

Про це повідомляє "Крымский ветер".

Читайте також:

Удар по ворожому "Циклону"

За попередніми даними, корабель завдовжки 70-75 метрів отримав значні пошкодження. Його вже забрали з місця, в якому він перебував.

"Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар", — йдеться у повідомленні.

Водночас російські Telegram-канали також поширюють інформацію про удар по "Циклону". Ворог заявляє, що корабель нібито атакували ракетами ATACAMS. 

"Унаслідок удару загинуло шість військовослужбовців ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення", — повідомляють росіяни.

null
Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

До того ж противник активно коментує атаку на "Циклон" у Telegram:

null
Коментарі росіян. Фото: скриншот
null
Коментарі росіян. Фото: скриншот
null
Коментарі росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. Внаслідок чого знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец"

Також в ніч на 15 травня українські Збройні сили завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до оприлюднених супутникових знімків окупанти втратили три літаки.

війна
Крим
корабель
росіяни
Україна
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку