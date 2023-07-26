Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ у районі Старомайорського
Бійці Збройних сил України продовжують проводити наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони успішно досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ на фронті
Повідомляється, що російські війська намагаються відновити втрачену перевагу на північний схід від Роботиного на Запоріжжі, але без успіху. Разом з тим він продовжує чинити сильний опір, здійснює перекидання загонів і військ, активно використовує свої резерви.
Також у Генштабі повідомили, що у напрямку Бахмута, наші сили продовжують здійснювати наступ як на північ, так і на південь від міста Бахмут.
Варто зазначити, що оборонні сили посилено протистоять просуванню російських військових у районах Куп'янська та Лимана. У цих місцях не вщухають інтенсивні бойові дії, і протягом останніх 24 годин зареєстровано 26 військових зіткнень.
Нагадаємо, що минулої доби авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по російським окупантам та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували вертоліт Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальні дрони.