Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ у районі Старомайорського

Боєць Збройних сил України. Фото: Генштаб

Бійці Збройних сил України продовжують проводити наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони успішно досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що російські війська намагаються відновити втрачену перевагу на північний схід від Роботиного на Запоріжжі, але без успіху. Разом з тим він продовжує чинити сильний опір, здійснює перекидання загонів і військ, активно використовує свої резерви.

Також у Генштабі повідомили, що у напрямку Бахмута, наші сили продовжують здійснювати наступ як на північ, так і на південь від міста Бахмут.

Варто зазначити, що оборонні сили посилено протистоять просуванню російських військових у районах Куп'янська та Лимана. У цих місцях не вщухають інтенсивні бойові дії, і протягом останніх 24 годин зареєстровано 26 військових зіткнень.

Нагадаємо, що минулої доби авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по російським окупантам та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували вертоліт Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальні дрони.