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Генштаб подтвердил успехи ВСУ в районе Старомайорского

26 июля 2023 10:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб подтвердил успехи ВСУ в районе Старомайорского
Боец Вооруженных сил Украині. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают проводить наступательные маневры по направлению к Бахмуту, Мелитополю и Бердянску. В районе Старомайорска они успешно добились успеха и укрепились на достигнутых позициях. 

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что российские войска пытаются восстановить потерянное преимущество к северо-востоку от Роботиного в Запорожской области, но без успеха. Вместе с тем, он продолжает оказывать сильное сопротивление, осуществляет переброску отрядов и войск, активно использует свои резервы.

Также в Генштабе сообщили, что в направлении Бахмута, наши силы продолжают осуществлять наступление как к северу, так и к югу от города Бахмут.

Стоит отметить, что оборонительные силы усиленно противостоят продвижению российских военных в районах Купянска и Лимана. В этих местах не утихают интенсивные боевые действия, и за последние 24 часа зарегистрировано 26 военных столкновений.

Напомним, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.

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