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В Генштабе рассказали, сколько ВСУ уничтожили оккупантов и их техники за сутки

26 июля 2023 06:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько ВСУ уничтожили оккупантов и их техники за сутки
Украинские военные стреляют из "Града". Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский защитник целится во врага на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский защитник целится во врага на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за все время, пока продолжается контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.

Также мы сообщали, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

Добавим, что ВСУ выбили российских оккупантов с позиций вблизи Авдеевки на Бахмутском направлении. В настоящее время украинские военные наступают севернее и южнее Бахмута.

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