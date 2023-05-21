Генштаб поділився успіхами ЗСУ на фронті: що вдалося знищити

Українські військові заряджають снаряд. Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ розповів про успіхи українських воїнів на фронті. Згідно з повідомленням, вдалося знищити кілька позицій окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом останніх 24 годин військова авіація Сил оборони провела сукупно 16 ударів по стратегічно важливих об'єктах супротивника. Дванадцять із них були спрямовані на місця концентрації військової техніки та особового складу противника, а чотири — на зенітно-ракетні комплекси, які забезпечують оборону проти повітряних загроз.

Також були успішно знищені три розвідувальні БПЛА ворога різних моделей. Ці безпілотні літальні апарати використовувалися противником для розвідки наших позицій і коригування вогню своєї артилерії.

У той час підрозділи ракетних військ та артилерії України застосували вогневу міць проти противника, завдавши суттєвих ударів по його складах, артилерійським установкам у позиціях для стрільби, а також на область, де противник зосередив свої ключові військові ресурси та сили.

Два склади боєприпасів були повністю знищені, а також були вражені два артилерійські підрозділи супротивника. Крім того, наші військові вразили ще одну важливу стратегічну мету ворога.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів упродовж доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку запровадження бойових дій.