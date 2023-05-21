ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: обновленные потери врага

Украинский защитник рядом с военной техникой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки украинские войска уничтожили 730 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 203 160 солдат.

Общие потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 203 160 (+730) человек ликвидировано;

танков — 3783 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед;

артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед;

РСЗО — 564 (+0) ед;

средств ПВО — 327 (+2) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 294 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21) ед;

крылатых ракет — 1011 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед;

специальной техники — 425 (+2) ед.

Потери российской армии на 21 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Также мы писали, что украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

Добавим, "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".