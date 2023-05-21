ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: обновленные потери врага
Украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидированные войска РФ
За сутки украинские войска уничтожили 730 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 203 160 солдат.
Общие потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 203 160 (+730) человек ликвидировано;
- танков — 3783 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед;
- артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед;
- РСЗО — 564 (+0) ед;
- средств ПВО — 327 (+2) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21) ед;
- крылатых ракет — 1011 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед;
- специальной техники — 425 (+2) ед.
Напомним, на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.
Также мы писали, что украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.
Добавим, "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".