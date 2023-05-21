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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: обновленные потери врага

21 мая 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов: обновленные потери врага
Украинский защитник рядом с военной техникой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки украинские войска уничтожили 730 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 203 160 солдат.

Общие потери оккупантов за время войны:

  • личного состава — около 203 160 (+730) человек ликвидировано;
  • танков — 3783 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед;
  • артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед;
  • РСЗО — 564 (+0) ед;
  • средств ПВО — 327 (+2) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21) ед;
  • крылатых ракет — 1011 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед;
  • специальной техники — 425 (+2) ед.
Потери оккупантов
Потери российской армии на 21 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, на 21 мая украинские военные продолжают  держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Также мы писали, что украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

Добавим, "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".

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