Генштаб поделился успехами ВСУ на фронте: что удалось уничтожить

Украинские военные заряжают снаряд. Фото: Генштаб

Генеральный штаб ВСУ рассказал про успехи украинских воинов на фронте. Согласно сообщению удалось уничтожить несколько позиций оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение последних 24 часов военная авиация Сил обороны провела совокупно 16 ударов по стратегически важным объектам противника. Двенадцать из них были направлены на места концентрации военной техники и личного состава противника, а четыре — на зенитно-ракетные комплексы, обеспечивающие оборону против воздушных угроз.

Также были успешно уничтожены три разведывательных БпЛА врага различных моделей. Эти беспилотные летательные аппараты использовались противником для осуществления разведки наших позиций и корректировки огня своей артиллерии.

В то время, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины применили огневую мощь против противника, нанеся существенные удары по его складам, артиллерийским установкам в позициях для стрельбы, а также на область, где противник сосредоточил свои ключевые военные ресурсы и силы.

Два склада боеприпасов были полностью уничтожены, а также были поражены два артиллерийских подразделения противника. Кроме того, наши военные поразили еще одну важную стратегическую цель врага.

Напомним, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.