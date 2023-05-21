Генштаб поделился успехами ВСУ на фронте: что удалось уничтожить
Генеральный штаб ВСУ рассказал про успехи украинских воинов на фронте. Согласно сообщению удалось уничтожить несколько позиций оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
ВСУ нанесли четкие удары по россиянам
В течение последних 24 часов военная авиация Сил обороны провела совокупно 16 ударов по стратегически важным объектам противника. Двенадцать из них были направлены на места концентрации военной техники и личного состава противника, а четыре — на зенитно-ракетные комплексы, обеспечивающие оборону против воздушных угроз.
Также были успешно уничтожены три разведывательных БпЛА врага различных моделей. Эти беспилотные летательные аппараты использовались противником для осуществления разведки наших позиций и корректировки огня своей артиллерии.
В то время, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины применили огневую мощь против противника, нанеся существенные удары по его складам, артиллерийским установкам в позициях для стрельбы, а также на область, где противник сосредоточил свои ключевые военные ресурсы и силы.
Два склада боеприпасов были полностью уничтожены, а также были поражены два артиллерийских подразделения противника. Кроме того, наши военные поразили еще одну важную стратегическую цель врага.
Напомним, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.