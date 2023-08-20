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Генштаб показав, як тренуються бійці однієї з бригад ЗСУ

20 серпня 2023 04:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Генштаб показав, як тренуються бійці однієї з бригад ЗСУ
Воїни ЗСУ під час навчань. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив кадри тренувань 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Бійці відпрацьовували штурм ворожих позицій.

Про це Генштаб повідомив у Фейсбуці.

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Тренування покращують злагодженість підрозділу

У Генштабі повідомили,що імітація бойових дій є невід’ємною складовою підготовки до безпосереднього зіткнення з ворогом на полі бою.

Воїни ЗСУ на тренуваннях. Фото: Генштаб
Воїни ЗСУ на тренуваннях. Фото: Генштаб

Під час тренувань за допомогою пари бойових машин піхоти і пейнтбольних маркерів піхотний підрозділ намагався зачистити посадку, де закріпився "ворог"

Воїни ЗСУ на тренуваннях. Фото: Генштаб

Силами двох механізованих взводів бійці бригади "Холодний Яр" переміщалися й маневрували серед посадок і ровів.

Воїни ЗСУ на тренуваннях. Фото: Генштаб

"В таких тренуваннях покращується злагодженість підрозділу та фізична підготовка кожного бійця", — пояснили в Генштабі.

Раніше ми розповідали, як завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.

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