Генштаб показал, как тренируются бойцы одной из бригад ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал кадры тренировок 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Бойцы отрабатывали штурм вражеских позиций.
Об этом Генштаб сообщил в Фейсбуке.
Тренировки улучшают слаженность подразделения
В Генштабе сообщили, что имитация боевых действий является неотъемлемой составляющей подготовки к непосредственному столкновению с врагом на поле боя.
Во время тренировок с помощью пары боевых машин пехоты и пейнтбольных маркеров пехотное подразделение пыталось зачистить посадку, где закрепился "враг"
Силами двух механизированных взводов бойцы бригады "Холодный Яр" перемещались и маневрировали среди посадок и рвов.
"В таких тренировках улучшается слаженность подразделения и физическая подготовка каждого бойца" , — пояснили в Генштабе.
Ранее мы рассказывали, как благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух чётких ударов украинской артиллерии.