Генштаб показал, как тренируются бойцы одной из бригад ВСУ

Воины ВСУ во время учений. Фото: Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал кадры тренировок 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Бойцы отрабатывали штурм вражеских позиций.

Об этом Генштаб сообщил в Фейсбуке.

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Тренировки улучшают слаженность подразделения

В Генштабе сообщили, что имитация боевых действий является неотъемлемой составляющей подготовки к непосредственному столкновению с врагом на поле боя.

Воины ВСУ на тренировках. Фото: Генштаб

Воины ВСУ на тренировках. Фото: Генштаб

Во время тренировок с помощью пары боевых машин пехоты и пейнтбольных маркеров пехотное подразделение пыталось зачистить посадку, где закрепился "враг"

Воины ВСУ на тренировках. Фото: Генштаб

Силами двух механизированных взводов бойцы бригады "Холодный Яр" перемещались и маневрировали среди посадок и рвов.

Воины ВСУ на тренировках. Фото: Генштаб

"В таких тренировках улучшается слаженность подразделения и физическая подготовка каждого бойца" , — пояснили в Генштабе.

Ранее мы рассказывали, как благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух чётких ударов украинской артиллерии.