Сирський показав, як розвідка й артилерія спільно знищують окупантів у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center.

Завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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В районі Бахмута працює аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Саме розвідники цієї бригади за допомогою розвідувальних дронів виявили рух штурмової бригади росіян.

Інформацію про ворога аеророзвідка оперативно передала артилерійським підрозділам ЗСУ.

Успішна ліквідація ворога

В результаті спільної роботи розвідників і артилеристів штурмова група російських окупаційних військ була знищена.

Для цього знадобилося усього два точні постріли.

Генерал-полковник Сирський опублікував відео цієї роботи українських військових.

Нагадаємо, 10 травня генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про успішну контратаку ЗСУ у Бахмуті.