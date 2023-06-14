Генштаб повідомив про серйозні успіхи ЗСУ за минулу добу
Українська армія за добу обстріляла понад 20 районів зосередження російських військ. Були завдані удари по позиціях артилерійських, зенітних, протиповітряних підрозділів РФ, а також знищена станція радіоелектронної боротьби.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Успіх української авіації
За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько 20 успішних ударів по російській армії.
Так, було підтверджено ураження двох безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Крім того, українська авіація обстріляла:
- 13 районів зосередження особового складу;
- чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.
Артилерія і ракетні війська України проти ворога
Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.
Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:
- сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;
- вісім районів зосередження живої сили та техніки росіян;
- один пункт управління окупаційними підрозділами;
- один зенітно-ракетний комплекс російської армії;
- три склади з боєприпасами;
- два засоби протиповітряної боротьби.
Крім того, Сили оборони України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.