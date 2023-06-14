Генштаб повідомив про серйозні успіхи ЗСУ за минулу добу

Український воїн на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія за добу обстріляла понад 20 районів зосередження російських військ. Були завдані удари по позиціях артилерійських, зенітних, протиповітряних підрозділів РФ, а також знищена станція радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Успіх української авіації

За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько 20 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження двох безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, українська авіація обстріляла:

13 районів зосередження особового складу;

чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Українська армія на фронті

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;

вісім районів зосередження живої сили та техніки росіян;

один пункт управління окупаційними підрозділами;

один зенітно-ракетний комплекс російської армії;

три склади з боєприпасами;

два засоби протиповітряної боротьби.

Сили оборони України

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, Сили оборони України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Ранкове зведення Генштабу

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.