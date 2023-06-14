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Генштаб повідомив про серйозні успіхи ЗСУ за минулу добу

14 червня 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб повідомив про серйозні успіхи ЗСУ за минулу добу
Український воїн на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія за добу обстріляла понад 20 районів зосередження російських військ. Були завдані удари по позиціях артилерійських, зенітних, протиповітряних підрозділів РФ, а також знищена станція радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько 20 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження двох безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, українська авіація обстріляла:

  • 13 районів зосередження особового складу;
  • чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Українська армія на фронті
Українська армія на фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

  • сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;
  • вісім районів зосередження живої сили та техніки росіян;
  • один пункт управління окупаційними підрозділами;
  • один зенітно-ракетний комплекс російської армії;
  • три склади з боєприпасами;
  • два засоби протиповітряної боротьби.
Сили оборони України
Сили оборони України
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, Сили оборони України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Ранкове зведення Генштабу
Ранкове зведення Генштабу

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.

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