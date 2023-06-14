Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 13 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, на онлайн-картах можна побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами за 13 червня.

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DeepState

Повідомляється, що за останню добу ЗСУ просунулися на:

Бахмутському напрямку — в районі Берхівського водосховища на 250 м;

Торецькому напрямку — на 200 м;

Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Іванівське,

Дружба,

Торецьк,

Південне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Авдіївка,

Сєверне,

Водяне,

Первомайське,

Нетайлове,

Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня досягли певних територіальних здобутків.

Також повідомляється, що російські війська продовжували наземні атаки на лінії фронту Кремінна, але не вели наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Українські війська продовжували наступати на північному та південному флангах Бахмута, а російські війська 13 червня почали контратаки в районі Бахмута. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів в районі Берхівського водосховища (6 км на північний захід від Бахмута) та 200 м у напрямку Торецька (приблизно 20 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

13 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Ганна Маляр повідомила, що за минулу добу на Бердянському напрямку українські війська просунулися на 500-1000 метрів і звільнили до 3 квадратних кілометрів території.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін хоче дочекатися, чим закінчиться контрнаступ Збройних Сил України. Про це Путін заявив на зустрічі з так званими "воєнкорами". Під час зустрічі з журналістами президент РФ зазначив, що на ведення війни у нього є плани "різного характеру".