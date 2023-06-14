Генштаб сообщил о серьезных успехах ВСУ за минувшие сутки
Украинская армия за сутки обстреляла более 20 районов сосредоточения российских войск. Нанесены удары по позициям артиллерийских, зенитных, противовоздушных подразделений РФ, а также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успех украинской авиации
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около 20 успешных ударов по российской армии.
Так, подтверждено поражение двух беспилотников оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, украинская авиация обстреляла:
- 13 районов сосредоточения личного состава;
- четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Да, артиллерия и ракетные войска обстреляли:
- семь артиллерийских подразделений на огневых позициях;
- восемь районов сосредоточения живой силы и техники россиян;
- один пункт управления оккупационными подразделениями;
- один зенитно-ракетный комплекс российской армии;
- три склада с боеприпасами;
- два средства противовоздушной борьбы.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.