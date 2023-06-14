Генштаб сообщил о серьезных успехах ВСУ за минувшие сутки

Украинский воин на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия за сутки обстреляла более 20 районов сосредоточения российских войск. Нанесены удары по позициям артиллерийских, зенитных, противовоздушных подразделений РФ, а также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Успех украинской авиации

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около 20 успешных ударов по российской армии.

Так, подтверждено поражение двух беспилотников оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, украинская авиация обстреляла:

13 районов сосредоточения личного состава;

четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Украинская армия на фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Да, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

семь артиллерийских подразделений на огневых позициях;

восемь районов сосредоточения живой силы и техники россиян;

один пункт управления оккупационными подразделениями;

один зенитно-ракетный комплекс российской армии;

три склада с боеприпасами;

два средства противовоздушной борьбы.

Силы обороны Украины

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Утренняя сводка Генштаба

Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.