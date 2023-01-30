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​​​​​​​Генштаб повідомив про успішні удари Сил оборони по важливих військових об’єктах рф

30 січня 2023 07:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Збройні сили України за добу уразили дві РЛС та один ЗРК окупантів
Були уражені дві радіолокаційні станції окупантів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Авіація, ракетні підрозділи та артилерія української армії протягом доби обстріляла кілька важливих об’єктів окупаційних військ рф. Зокрема, були уражені дві РЛС російської армії.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Українські Повітряні сили за минулу добу завдали влучного удару по зенітно-ракетному комплексу ворожої армії.

Також під удар українських льотчиків потрапили два райони зосередження живої сили окупантів.

Ракетні війська і артилерія

Наземні війська протягом минулої доби уразили відразу дві радіолокаційні системи російської армії.

Також були обстріляні склад боєприпасів та один важливий об’єкт ворожого окупаційного контингенту, який поки що не називається.

Трупи у моргах

За інформацією української розвідки, росіяни продовжують зазнавати серйозних жертв на Донбасі.

Так, встановлено, що тільки 28 січня, тільки у один із моргів міста Горлівка Донецької області було привезено близько 20 тіл загиблих російських окупантів.

Росіяни були ліквідовані Силами оборони України в районі населених пунктів Майорськ та Новобахмутівка.

Нагадаємо, кілька днів тому заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович повідомив, на околиці Бахмута українські військові ліквідували понад 300 окупантів. Це сталося під час вуличних боїв, які проходили у Бахмуті з малими групами супротивника.

Додамо, що загальна кількість ліквідованих російських військових на території України перевищила показник 125 тисяч тільки загиблими.

Крім того, росіяни втратили за час війни понад 3000 танків, 6000 бронемашин, 2000 артсистем, майже 300 літаків та гелікоптерів.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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