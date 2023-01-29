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Танки, артсистеми та 650 вояків: Генштаб оприлюднив дані про нові втрати рф

29 січня 2023 08:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Втрати росії у війні на 29 січня: Генштаб оновив дані
ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Армія рф вже втратила в Україні понад 126 тисячі бійців. Лише за 28 січня ЗСУ ліквідували приблизно 650 російських загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Ліквідовані загарбники

За 28 січня українські захисники знищили на фронтах війни приблизно 650 російських окупантів. Крім того, за добу росіяни втратили вісім танків, 22 бронемашини, сім артилерійських систем та 10 одиниць автомобільної техніки. 

Загальні втрати армії рф за час війни

З 24 лютого 2022 року станом на 29 січня 2023 року російська армія втратила щонайменше:

  • особового складу — близько 126160 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків — 3197 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 6344 (+22) одиниці;
  • артилерійських систем — 2195 (+7) одиниць;
  • РСЗВ — 453 одиниці;
  • засобів ППО — 221 одиниця;
  • літаків — 293 одиниці;
  • гелікоптерів — 284 одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1947;
  • крилатих ракет — 796;
  • кораблів/катерів — 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5037 (+10) одиниць;
  • спеціальної техніки — 199.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнера". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій. 

Також раніше російський солдат 27-ї мотострілецької бригади поскаржився на величезні втрати серед особового складу. За його словами, з 30 бійців живими залишилися лише 10.

Британська розвідка раніше оприлюднила дані, що росія втратила понад 300 солдатів внаслідок удару по розміщенню військових у Макіївці біля Донецька 1 січня 2023 року. Більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.

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