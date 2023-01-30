Вооруженные силы Украины в сутки поразили две РЛС и один ЗРК оккупантов

Генштаб сообщил об успешных ударах Сил обороны по важным военным объектам рф
Авиация, ракетные подразделения и артиллерия украинской армии в течение суток обстреляли несколько важных объектов оккупационных войск россии. В частности, были поражены две РЛС российской армии.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Успешная работа авиации
Украинские Воздушные силы за минувшие сутки нанесли точный удар по зенитно-ракетному комплексу вражеской армии.
Также под удар украинских лётчиков попали два района сосредоточения живой силы оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия
Наземные войска за прошедшие сутки поразили сразу две радиолокационные системы российской армии.
Также были обстреляны состав боеприпасов и один важный объект вражеского оккупационного контингента, который пока не называется.
Трупы в моргах
По информации украинской разведки, россияне продолжают терпеть серьезные жертвы на Донбассе.
Так, установлено, что только 28 января только в один из моргов города Горловка Донецкой области было привезено около 20 тел погибших российских оккупантов.
Россияне были ликвидированы Силами обороны Украины в районе населенных пунктов Майорск и Новобахмутовка.
Напомним, несколько дней назад заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович сообщил, что на окраине Бахмута украинские военные ликвидировали более 300 оккупантов. Это произошло во время уличных боев, проходивших в Бахмуте с малыми группами противника.
Добавим, что общее количество ликвидированных российских военных на территории Украины превысило показатель 125 тысяч только погибшими.
Кроме того, россияне потеряли за время войны более 3000 танков, 6000 бронемашин, 2000 артсистем, почти 300 самолетов и вертолетов.
Фото: Генеральный штаб ВСУ