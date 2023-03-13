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​​​​​​​Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право

13 березня 2023 07:28
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Росіяни займаються тероризмом проти мирних українських міст і сіл
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За минулу добу російські окупаційні війська тричі обстрілювали мирні регіони України ракетами. Зокрема, під удар потрапила мирна інфраструктура у місті Слов’янськ.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Український Генеральний штаб наголосив на тому, що російські окупаційні війська регулярно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Йдеться про невибіркові обстріли мирних населених пунктів поза лінією фронту.

Такі дії росіян у Генштабі назвали тактикою терору.

Обстріли Донбасу

За минулу добу російські війська завдали трьох ракетних ударів по мирній території українських регіонів. 

Так, під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури в місті Слов’янськ Донецької області.

Крім того, окупанти вісім разів обстрілювали територію України з літаків та 49 — із ракетних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 березня російські окупанти обстріляли місто Вугледар на Донеччині забороненими боєприпасами, запальними снарядами.

Фото з російських ЗМІ

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