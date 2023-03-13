Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право
За минулу добу російські окупаційні війська тричі обстрілювали мирні регіони України ракетами. Зокрема, під удар потрапила мирна інфраструктура у місті Слов’янськ.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
-
У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо
-
На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні
-
КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна
-
Пенсіонерам підготували сюрприз під кінець року: хто і скільки отримає більше
-
В уряді США розповіли, коли люди отримають доступ до своєї готівки в збанкрутілому SVB
-
У Генштаб розповіли про нові джерела рф для поповнення живої сили
-
Курс валют в Україні 13 березня: скільки коштують долар та євро
-
В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів
-
Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території: що вкрали
-
Міноборони рф використовує елітні сили "Вагнера" у Бахмуті, щоб послабити амбції Пригожина, — ISW
Порушення міжнародного права армією рф
Український Генеральний штаб наголосив на тому, що російські окупаційні війська регулярно порушують норми міжнародного гуманітарного права.
Йдеться про невибіркові обстріли мирних населених пунктів поза лінією фронту.
Такі дії росіян у Генштабі назвали тактикою терору.
Обстріли Донбасу
За минулу добу російські війська завдали трьох ракетних ударів по мирній території українських регіонів.
Так, під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури в місті Слов’янськ Донецької області.
Крім того, окупанти вісім разів обстрілювали територію України з літаків та 49 — із ракетних систем залпового вогню.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 березня російські окупанти обстріляли місто Вугледар на Донеччині забороненими боєприпасами, запальними снарядами.
Фото з російських ЗМІ