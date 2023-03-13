​​​​​​​Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право

Росіяни займаються тероризмом проти мирних українських міст і сіл

За минулу добу російські окупаційні війська тричі обстрілювали мирні регіони України ракетами. Зокрема, під удар потрапила мирна інфраструктура у місті Слов’янськ.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Порушення міжнародного права армією рф

Український Генеральний штаб наголосив на тому, що російські окупаційні війська регулярно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Йдеться про невибіркові обстріли мирних населених пунктів поза лінією фронту.

Такі дії росіян у Генштабі назвали тактикою терору.

Обстріли Донбасу

За минулу добу російські війська завдали трьох ракетних ударів по мирній території українських регіонів.

Так, під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури в місті Слов’янськ Донецької області.

Крім того, окупанти вісім разів обстрілювали територію України з літаків та 49 — із ракетних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 березня російські окупанти обстріляли місто Вугледар на Донеччині забороненими боєприпасами, запальними снарядами.

Фото з російських ЗМІ