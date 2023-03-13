​​​Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право

Россияне занимаются терроризмом против мирных украинских городов и сел

За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреливали мирные регионы Украины ракетами. В частности, под удар попала мирная инфраструктура в городе Славянск.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Нарушение международного права армией рф

Украинский Генеральный штаб отметил, что российские оккупационные войска регулярно нарушают нормы международного гуманитарного права.

Речь идет о невыборочных обстрелах мирных населенных пунктов вне линии фронта.

Подобные действия россиян в Генштабе назвали тактикой террора.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара по мирной территории украинских регионов.

Так под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры в городе Славянск Донецкой области.

Кроме того, оккупанты восемь раз обстреливали территорию Украины из самолетов и 49 — из ракетных систем залпового огня.

Напомним, что в ночь на 12 марта российские оккупанты обстреляли город Угледар в Донецкой области запрещенными боеприпасами, зажигательными снарядами.

Фото с российских СМИ