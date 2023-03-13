Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ​​​Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право arrow

​​​Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право

13 марта 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне занимаются терроризмом против мирных украинских городов и сел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреливали мирные регионы Украины ракетами. В частности, под удар попала мирная инфраструктура в городе Славянск.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Нарушение международного права армией рф

Украинский Генеральный штаб отметил, что российские оккупационные войска регулярно нарушают нормы международного гуманитарного права.

Речь идет о невыборочных обстрелах мирных населенных пунктов вне линии фронта.

Подобные действия россиян в Генштабе назвали тактикой террора.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара по мирной территории украинских регионов.

Так под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры в городе Славянск Донецкой области.

Кроме того, оккупанты восемь раз обстреливали территорию Украины из самолетов и 49 — из ракетных систем залпового огня.

Напомним, что в ночь на 12 марта российские оккупанты обстреляли город Угледар в Донецкой области запрещенными боеприпасами, зажигательными снарядами.

Фото с российских СМИ

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

07:55 Украинцев ожидает ураганный ветер: прогноз погоды на сегодня

07:45 ​​​КНДР впервые осуществила запуск крылатых ракет с подводной лодки

07:45 Пенсионерам подготовили сюрприз к концу года: кто и сколько получит больше

07:43 В правительстве США рассказали, когда люди получат доступ к своей наличности в обанкротившемся SVB

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 В Генштабе рассказали о новых источниках рф для пополнения живой силы

07:32 Курс валют в Украине 13 марта: сколько стоят доллар и евро

07:30 В Одессе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

07:25 Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории: что украли

07:18 Минобороны рф использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбции Пригожина, — ISW

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

Новина з відео

07:15 Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео

Новина з відео

23:54 Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:55 Оккупант жалуется, что ему отказывают в лечении и снова отправляют на фронт — перехват

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Новина з відео

13:42 В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Актуальное по теме

None 11 Март 23:02

ВСУ за неполные сутки уменьшили российские войска под Бахмутом на полтысячи воинов, — Череватый

None 11 Март 22:05

На границе ОРДЛО с россией большие очереди, коллаборанты убегают от наступления ВСУ, — Данилов

None 11 Март 18:46

​​Руководитель Черкасской ОВА рассказал об успешной "охоте" на российские ракеты в регионе

None 11 Март 12:53

В результате обстрела Херсона погибли трое мирных жителей

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB