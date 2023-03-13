Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право
За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреливали мирные регионы Украины ракетами. В частности, под удар попала мирная инфраструктура в городе Славянск.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Нарушение международного права армией рф
Украинский Генеральный штаб отметил, что российские оккупационные войска регулярно нарушают нормы международного гуманитарного права.
Речь идет о невыборочных обстрелах мирных населенных пунктов вне линии фронта.
Подобные действия россиян в Генштабе назвали тактикой террора.
Обстрелы Донбасса
За минувшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара по мирной территории украинских регионов.
Так под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры в городе Славянск Донецкой области.
Кроме того, оккупанты восемь раз обстреливали территорию Украины из самолетов и 49 — из ракетных систем залпового огня.
Напомним, что в ночь на 12 марта российские оккупанты обстреляли город Угледар в Донецкой области запрещенными боеприпасами, зажигательными снарядами.
Фото с российских СМИ