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Російські війська обстріляли Вугледар забороненими снарядами: перші подробиці

12 березня 2023 07:30
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Росіяни використовують заборонені запальні снаряди
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У ніч проти 12 березня вони обстріляли місто забороненими боєприпасами.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. 

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Обстріли Вугледара

Як зазначив журналіст, вночі окупанти обстріляли місто Вугледар забороненими запальними снарядами.

Під час війни в Україні російська армія використовує зброю, заборонену за нормами міжнародного гуманітарного права. Застосування запальних боєприпасів не стало винятком.

Використання цієї зброї проти України задокументовано ще у 2014 році, під час війни на Донбасі.

Що таке запалювальні снаряди

До цієї зброї належать запалювальні речовини і засоби їх бойового застосування. Вона призначена для знищення особового складу, ушкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших об’єктів.

До сучасних запалювальних речовин відносять: запалювальні суміші на основі нафтопродуктів, металізовані запалювальні суміші, терміт і термітні суміші, звичайний (білий) і пластифікований фосфор, електрон, лужні метали, а також суміш, яка самозаймається в повітрі.

Запалювальні снаряди призначені для ураження живої сили та техніки противника шляхом створення сильної пожежі, а також безпосереднім влучанням.

Головні характеристики

Запалювальний снаряд дистанційної дії складається з корпусу, пригвинтової головки, запалювальних елементів (металевих оболонок, заповнених запалювальними речовинами), діафрагми, вибивного заряду і дистанційного підривника (трубки).

У польоті форс вогню від детонатора через певний проміжок часу запалює елементи і вибивний заряд.

Порохові гази вибивного заряду зривають головку і з великою швидкістю викидають запальні елементи (температура горіння до 3000 °С).

Дія запалювального снаряда схожа на феєрверк. Коли снаряд розривається у повітрі, з нього вилітає безліч дрібних яскравих частинок, які повільно падають на землю.

скріншот

Найбільш поширеними запалювальними речовинами на основі нафтопродуктів є напалми. Їх одержують шляхом додавання до рідкого палива, найчастіше бензину.

Напалми мають здатність легко займатись і нагріватися до температури 1200ºС.  Падаючи на землю, вони прилипають до поверхонь різних об’єктів, горять при доступі кисню і важко піддаються гасінню.

Нагадаємо, нещодавно в ISW оцінили загрозу повторних наступів рф на Вугледар. Російські окупаційні війська хочуть відновити наступальні операції на місто. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.

Для цього противник кидає на цей напрямок багато живої сили. Так, в останній день лютого командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 березня вони мали "прийняти" лінію оборони, яку будуть тримати.

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