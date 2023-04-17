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Генштаб розповів, на яких напрямках росіяни безуспішно наступали протягом минулої доби

17 квітня 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб розповів, на яких напрямках росіяни безуспішно наступали протягом минулої доби
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Донецької та Луганської областей російські окупаційні війська здійснили численні атаки на позиції Сил оборони. Усі спроби наступу окупантів були зупинені Збройними силами України.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Лиманський напрямок

Протягом минулої доби російські окупанти намагалися наступати в районі населених пунктів Григорівка та Спірне.

Українські захисники відбили усі атаки російських окупантів.

Бахмутський напрямок

Російські війська продовжують штурмувати Бахмут.

Крім того, окупаційні підрозділи здійснили спроби атак біля Іванівського та Хромового.

Сили оборони України дали відсіч росіянам, відкинувши їх на попередні позиції.

Авдіївський напрямок

На цій ділянці фронту російські війська атакували в районі населених пунктів Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського.

Крім того, Новокалинове, Первомайське та Водяне були обстріляні окупантами.

Мар’їнський напрямок

Російські окупанти протягом минулої доби здійснили численні спроби наступуу на місто Мар’їнка.

Тут, як і на інших напрямках, українські захисники успішно протидіяли росіянам, відбивши усі атаки.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти завозять мобілізованих з Чечні та Північної Осетії.

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