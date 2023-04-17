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Генштаб рассказал, на каких направлениях россияне безуспешно наступали за прошедшие сутки

17 апреля 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб рассказал, на каких направлениях россияне безуспешно наступали за прошедшие сутки
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Донецкой и Луганской областей российские оккупационные войска совершили многочисленные атаки на позиции Сил обороны. Все попытки наступления оккупантов были остановлены Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Лиманское направление

За прошедшие сутки российские оккупанты пытались наступать в районе населенных пунктов Григоровка и Спорное.

Украинские защитники отразили все атаки российских оккупантов.

Бахмутское направление

Российские войска продолжают штурмовать Бахмут.

Кроме того, оккупационные подразделения предприняли попытки атак у Ивановского и Хромового.

Силы обороны Украины дали отпор россиянам, отбросив их на прежние позиции.

Авдеевское направление

На этом участке фронта российские войска атаковали в районе населенных пунктов Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского.

Кроме того, Новокалиновое, Первомайское и Водяное были обстреляны оккупантами.

Марьинское направление

Российские оккупанты за прошедшие сутки предприняли многочисленные попытки наступления на город Марьинка.

Здесь, как и в других направлениях, украинские защитники успешно противодействовали россиянам, отразив все атаки.

Напомним, стало известно, что оккупанты завозят мобилизованных из Чечни и Северной Осетии.

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