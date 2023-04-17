Генштаб рассказал, на каких направлениях россияне безуспешно наступали за прошедшие сутки
На территории Донецкой и Луганской областей российские оккупационные войска совершили многочисленные атаки на позиции Сил обороны. Все попытки наступления оккупантов были остановлены Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Лиманское направление
За прошедшие сутки российские оккупанты пытались наступать в районе населенных пунктов Григоровка и Спорное.
Украинские защитники отразили все атаки российских оккупантов.
Бахмутское направление
Российские войска продолжают штурмовать Бахмут.
Кроме того, оккупационные подразделения предприняли попытки атак у Ивановского и Хромового.
Силы обороны Украины дали отпор россиянам, отбросив их на прежние позиции.
Авдеевское направление
На этом участке фронта российские войска атаковали в районе населенных пунктов Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского.
Кроме того, Новокалиновое, Первомайское и Водяное были обстреляны оккупантами.
Марьинское направление
Российские оккупанты за прошедшие сутки предприняли многочисленные попытки наступления на город Марьинка.
Здесь, как и в других направлениях, украинские защитники успешно противодействовали россиянам, отразив все атаки.
Напомним, стало известно, что оккупанты завозят мобилизованных из Чечни и Северной Осетии.