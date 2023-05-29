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Генштаб розповів про нові удари ЗСУ по позиціях окупантів

29 травня 2023 20:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб розповів про нові удари ЗСУ по позиціях окупантів
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Упродовж уже 460 днів Україна зазнає масованого військового нападу з боку Російської Федерації. Втім, ЗСУ успішно б'ють за позиціях окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби повітряні сили оборони виконали 15 бойових вильотів, націлюючись на території, де було помічено військові формування та обладнання противника. Бойові одиниці ракетних військ та артилерії успішно атакували три вузли, де було зосереджено військове озброєння та техніка, а також знищили арсенали боєприпасів, три установки протиповітряного захисту та ще три критично значущі цілі противника.

Удари ЗСУ у Луганській області

У Луганській області було усунено два російські броньовані транспортні засоби, артилерійську зброю, п'ять машин, а також два боєприпасні склади на полі. На напрямках Куп'янськ та Лиманськ відбулися два зіткнення з ворожими силами.

Про це розповіли у Луганській обласній адміністрації.

Протягом дня ворожі сили спробували атакувати позиції наших військ 491 раз, використовуючи різні типи зброї та системи. Крім того, ворог здійснив 15 авіаційних нальотів.

У ході бойових дій за останні 24 години було ліквідовано 27 окупантів, ще 55 отримали поранення. Було знищено два російські броньовані транспортні засоби, артилерійську зброю, п'ять автомобілів, і два польові боєприпасні склади.

Нагадаємо, що 29 травня Росія вкотре атакувала територію України. Зокрема, ворог намагався завдати потужного ракетного удару по Києву. Противник випустив 11 крилатих та балістичних ракет.

За добу це була друга спроба здійснити ракетний удар площею на території України.

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