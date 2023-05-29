Залужный рассказал, сколько сегодня Россия запустила ракет по Украине
Сегодня, 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, враг пытался нанести мощный ракетный удар по Киеву. Противник выпустил 11 крылатых и баллистических ракет.
Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
РФ снова атакует Украину
За сутки это была вторая попытка осуществить ракетный удар площадью территории Украины.
"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер"", — пишет Залужный.
В общей сложности было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. К счастью, все цели были уничтожены силами ПВО.
Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха . Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.
По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.
Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.