Залужный рассказал, сколько сегодня Россия запустила ракет по Украине

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Сегодня, 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, враг пытался нанести мощный ракетный удар по Киеву. Противник выпустил 11 крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

РФ снова атакует Украину

За сутки это была вторая попытка осуществить ракетный удар площадью территории Украины.

"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер"", — пишет Залужный.

В общей сложности было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. К счастью, все цели были уничтожены силами ПВО.

Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха . Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.



Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.