Генштаб рассказал про новые удары ВСУ по позициям оккупантов

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

На протяжении уже 460 дней Украина подвергается массированному военному нападению со стороны Российской Федерации. Впрочем, ВСУ успешно бьют по позициям оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток воздушные силы обороны исполнили 15 боевых вылетов, нацеливаясь на территории, где были замечены военные формирования и оборудование противника. Боевые единицы ракетных войск и артиллерии успешно атаковали три узла, где было сосредоточено военное вооружение и техника, а также уничтожили арсеналы боеприпасов, три установки противовоздушной защиты и еще три критически значимые цели противника.

Удары ВСУ в Луганской области

В Луганской области были устранены два российских бронированных транспортных средства, артиллерийское орудие, пять машин, а также два боеприпасных склада на поле. На направлениях Купянск и Лиманск произошли два столкновения с вражескими силами.

Об этом рассказали в Луганской областной администрации.

На протяжении дня, враждебные силы попытались атаковать позиции наших войск 491 раз, используя различные типы оружия и системы. Кроме того, враг осуществил 15 авиационных налётов.

В ходе боевых действий за последние 24 часа было ликвидировано 27 оккупантов, еще 55 получили ранения. Были уничтожены два российских бронированных транспортных средства, артиллерийское орудие, пять автомобилей, и два полевых боеприпасных склада.

Напомним, что 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, враг пытался нанести мощный ракетный удар по Киеву. Противник выпустил 11 крылатых и баллистических ракет.

За сутки это была вторая попытка осуществить ракетный удар площадью территории Украины.