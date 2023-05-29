Генштаб рассказал про новые удары ВСУ по позициям оккупантов
На протяжении уже 460 дней Украина подвергается массированному военному нападению со стороны Российской Федерации. Впрочем, ВСУ успешно бьют по позициям оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
ВСУ наносят удар по оккупантах
В течение суток воздушные силы обороны исполнили 15 боевых вылетов, нацеливаясь на территории, где были замечены военные формирования и оборудование противника. Боевые единицы ракетных войск и артиллерии успешно атаковали три узла, где было сосредоточено военное вооружение и техника, а также уничтожили арсеналы боеприпасов, три установки противовоздушной защиты и еще три критически значимые цели противника.
Удары ВСУ в Луганской области
В Луганской области были устранены два российских бронированных транспортных средства, артиллерийское орудие, пять машин, а также два боеприпасных склада на поле. На направлениях Купянск и Лиманск произошли два столкновения с вражескими силами.
Об этом рассказали в Луганской областной администрации.
На протяжении дня, враждебные силы попытались атаковать позиции наших войск 491 раз, используя различные типы оружия и системы. Кроме того, враг осуществил 15 авиационных налётов.
В ходе боевых действий за последние 24 часа было ликвидировано 27 оккупантов, еще 55 получили ранения. Были уничтожены два российских бронированных транспортных средства, артиллерийское орудие, пять автомобилей, и два полевых боеприпасных склада.
Напомним, что 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, враг пытался нанести мощный ракетный удар по Киеву. Противник выпустил 11 крылатых и баллистических ракет.
За сутки это была вторая попытка осуществить ракетный удар площадью территории Украины.