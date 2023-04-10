Генштаб розповів, скільки ударів завдали ЗСУ по об'єктах росіян

ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Слово та Діло

Сили оборони України продовжують активно протидіяти російським окупантам на сході країни. Протягом доби авіація здійснила вісім ударів по районах, де сконцентровано особовий склад та військову техніку противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ завдають удару по окупантах

Також, внаслідок удару було збито ворожий вертоліт Мі-24 та шість БпЛА різних типів, два з яких були ударними, а решта чотири — розвідувальними.

У рамках протидії підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також боєприпасів. Такі дії українських військових є частиною операції з контрнаступу на окупованих територіях, спрямованої на ослаблення сил та ресурсів супротивника.

Удари по районах, де зосереджений особовий склад і військова техніка супротивника, мають важливе стратегічне значення, оскільки дозволяють послабити супротивника та утруднити його з проведення операцій. Збитий ворожий гелікоптер Мі-24 та шість БпЛА різних типів свідчать про те, що українські військові мають достатній рівень підготовки та технічних можливостей, щоб ефективно боротися з повітряними об'єктами супротивника.

Нагадаємо, що представник Нацгвардії України Руслан Музичук розповів про найскладніші ділянки на фронті для Сил оборони. За його словами, нині Лиманський, Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки є найбільш небезпечними зонами на фронті.