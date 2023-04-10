В ВСУ назвали самые сложные направления на фронте

ВСУ направляются в опасные точки фронта. Фото: Слово и Дело

Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Опасные зоны фронта

Враг использует значительные силы и применяет тактику полного разрушения сооружений наших укреплений, чтобы продвигаться вперед. россия использует не только "вагнеровцев", но и спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. В этих направлениях также применяются авиаудары.

На Бахмутском направлении ситуация особенно напряженная в последнее время. Однако, наши военнослужащие делают все необходимое, чтобы сдерживать атаки врага и выполнять задачи эффективно.

В других направлениях ситуация также остается напряженной, однако, военные продолжают борьбу за защиту территории.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также сообщалось, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".