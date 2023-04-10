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В ВСУ назвали самые сложные направления на фронте

10 апреля 2023 17:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ назвали самые сложные направления на фронте
ВСУ направляются в опасные точки фронта. Фото: Слово и Дело
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал  о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте. 

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Опасные зоны фронта

Враг использует значительные силы и применяет тактику полного разрушения сооружений наших укреплений, чтобы продвигаться вперед. россия использует не только "вагнеровцев", но и спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. В этих направлениях также применяются авиаудары. 

На Бахмутском направлении ситуация особенно напряженная в последнее время. Однако, наши военнослужащие делают все необходимое, чтобы сдерживать атаки врага и выполнять задачи эффективно. 

В других направлениях ситуация также остается напряженной, однако, военные продолжают борьбу за защиту территории.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также сообщалось, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".

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