В ВСУ назвали самые сложные направления на фронте
Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Опасные зоны фронта
Враг использует значительные силы и применяет тактику полного разрушения сооружений наших укреплений, чтобы продвигаться вперед. россия использует не только "вагнеровцев", но и спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. В этих направлениях также применяются авиаудары.
На Бахмутском направлении ситуация особенно напряженная в последнее время. Однако, наши военнослужащие делают все необходимое, чтобы сдерживать атаки врага и выполнять задачи эффективно.
В других направлениях ситуация также остается напряженной, однако, военные продолжают борьбу за защиту территории.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Также сообщалось, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".