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Генштаб рассказал, сколько ударов нанесли ВСУ по объектам россиян

10 апреля 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб рассказал, сколько ударов нанесли ВСУ по объектам россиян
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Слово и Дело
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать российским оккупантам на востоке страны. В течение суток авиация совершила восемь ударов по районам, где сконцентрирован личный состав и военная техника противника. 

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также, в результате удара был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть БпЛА разных типов, два из которых были ударными, а остальные четыре — разведывательными.

В рамках противодействия, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также боеприпасов. Такие действия украинских военных являются частью операции по контрнаступлению на оккупированных территориях, направленной на ослабление сил и ресурсов противника.

Удары по районам, где сосредоточен личный состав и военная техника противника, имеют важное стратегическое значение, так как позволяют ослабить противника и затруднить его возможности по проведению операций. Сбитый вражеский вертолет Ми-24 и шесть БпЛА разных типов свидетельствуют о том, что украинские военные имеют достаточный уровень подготовки и технических возможностей, чтобы эффективно бороться с воздушными объектами противника.

Напомним, что представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал  о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте. 

 

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