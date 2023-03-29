Генштаб ЗСУ повідомив про нові нищівні удари по позиціях росіян

ЗСУ завдає удару росіянам

За останню добу авіація Сил оборони завдала п'яти ударів по районах, де було зосереджено особовий склад та військову техніку окупаційних сил. У ході проведення цих операцій підрозділи Повітряних Сил ЗСУ успішно знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

ЗСУ завдає удару по окупантах

Українські ракетники та артилеристи протягом зазначеного періоду часу завдали ударів по двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, було вражено один склад боєприпасів і два склади паливно-мастильних матеріалів противника.

Внаслідок усіх цих дій українські Збройні Сили завдали значної шкоди окупаційним силам, послабивши їхній потенціал на передовій. Успішне виконання цих операцій продемонструвало рішучість та ефективність українських військових, що підіймає моральний дух національних оборонних підрозділів.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні сил оборони України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Він також оприлюднив фото з натяком на сюрпризи для Москви.