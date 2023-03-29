Контрнаступление ВСУ — когда будет нападать Украина и какое оружие использует для этого

Украинское контрнаступление может начаться с апреля-мая

Уже несколько месяцев Украина и ее западные союзники обсуждают большое весеннее наступление украинских войск. Оперативные планы Украины, разумеется, остаются конфиденциальными, но некоторые аспекты предстоящего контрнаступления можно предусмотреть, учитывая существующую технику.

Когда и как совершит наступление ВСУ и что им в этом поможет, пишут Новини.LIVE.

Когда Украина собирается наступать

Понятно, что украинские власти и Главнокомандующий не разглашают информацию и планы наступления заранее, но, вероятно, ВСУ "нанесут удар российским силам уже в ближайшие недели", прогнозирует The Wall Street Journal.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "ожидает боеприпасов от партнеров", прежде чем начать контрнаступление.

"Мы еще не можем начать, мы не можем отправить наших отважных воинов на передовую без танков, артиллерии, ракет большой дальности", — сказал Зеленский.

Однако далеко не все уверены, что Украина действительно совершит атаку, сообщает BBC News.

"Некоторые аналитики говорят, что украинские военные высказывают идею контрнаступления, чтобы сбить с толку своих российских коллег и убедить их "распылить свои силы вдоль линии фронта, готовые к любой атаке, а не сосредоточивать их в определенных местах, таких как восточный город Бахмут. Но большинство аналитиков считают, что Украина не блефует, — пишет издание.

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан прогнозирует, что будет не одно большое контрнаступление, а, вероятно, несколько разных наступательных действий.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил информацию, что Украина готовится к контрнаступлению в разных направлениях.

Он также выразил уверенность в позитивных изменениях для Украины в текущем году. Он считает, что украинская армия будет продолжать освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Как Украина определит правильный момент наступления

По мнению многих экспертов, в этом контрнаступлении в первую очередь учитывается погода и количество весенней грязи, поскольку она замедлит грузовики, наземные войска, танки и другую транспортную технику.

Украина также будет руководствоваться тем, когда ее вооруженные силы будут обучены и готовы, когда поступит новое оборудование и боеприпасы, когда политика верна и когда появится первая лучшая возможность.

Как считает Филипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Св. Эндрюса в Шотландии, в идеале Украина хотела бы продвинуться на юго-восток через Запорожье в сторону Мелитополя и Азовского моря, разрезав сухопутный мост россии в Крым и перерезав ее линии поставки в дальше на запад.

"россия готовилась к такому нападению, строя оборонительные укрепления в Запорожье, но украинцы хорошо умели видеть, где они могут воспользоваться более слабыми местами российской линии", — добавил он.

Как будет нападать Украина

Ожидаемое весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться с воздушной атаки с использованием высокоточного оружия. Затем выдвинутся танки, а после них — бронетранспортеры с пехотой.

"Вместо того, чтобы вести наступление с помощью массированного воздушного нападения, Украина, вероятно, начнет большую атаку — или несколько меньших атак — с применением наземного высокоточного оружия большой дальности, включая ракеты и артиллерию, такие как HIMARS и гаубицы", — пишет The Wall Street Journal

Цель таких ударов – изолировать российские подразделения на поле боя, взорвать их боеспособность и посеять смятение.

Джон Спенсер из аналитического центра Madison Policy Forum сказал, что в ходе контрнаступления Украина, скорее всего, будет проявлять гибкость, пытаясь найти самые слабые места в российской обороне.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, он считает, что следует больше принимать во внимание политические компоненты.