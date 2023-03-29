Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Весеннее контрнаступление ВСУ: эксперты рассказали о возможных сценариях боев arrow

Весеннее контрнаступление ВСУ: эксперты рассказали о возможных сценариях боев

29 марта 2023 18:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Контрнаступление ВСУ — когда будет нападать Украина и какое оружие использует для этого
Украинское контрнаступление может начаться с апреля-мая
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже несколько месяцев Украина и ее западные союзники обсуждают большое весеннее наступление украинских войск. Оперативные планы Украины, разумеется, остаются конфиденциальными, но некоторые аспекты предстоящего контрнаступления можно предусмотреть, учитывая существующую технику.

Когда и как совершит наступление ВСУ и что им в этом поможет, пишут Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда Украина собирается наступать

Понятно, что украинские власти и Главнокомандующий не разглашают информацию и планы наступления заранее, но, вероятно, ВСУ "нанесут удар российским силам уже в ближайшие недели", прогнозирует The Wall Street Journal.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "ожидает боеприпасов от партнеров", прежде чем начать контрнаступление.

"Мы еще не можем начать, мы не можем отправить наших отважных воинов на передовую без танков, артиллерии, ракет большой дальности", — сказал Зеленский.

Однако далеко не все уверены, что Украина действительно совершит атаку, сообщает BBC News.

"Некоторые аналитики говорят, что украинские военные высказывают идею контрнаступления, чтобы сбить с толку своих российских коллег и убедить их "распылить свои силы вдоль линии фронта, готовые к любой атаке, а не сосредоточивать их в определенных местах, таких как восточный город Бахмут. Но большинство аналитиков считают, что Украина не блефует, — пишет издание.

война в Украине

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан прогнозирует, что будет не одно большое контрнаступление, а, вероятно, несколько разных наступательных действий.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил информацию, что Украина готовится к контрнаступлению в разных направлениях.

Он также выразил уверенность в позитивных изменениях для Украины в текущем году. Он считает, что украинская армия будет продолжать освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Как Украина определит правильный момент наступления

По мнению многих экспертов, в этом контрнаступлении в первую очередь учитывается погода и количество весенней грязи, поскольку она замедлит грузовики, наземные войска, танки и другую транспортную технику.

Украина также будет руководствоваться тем, когда ее вооруженные силы будут обучены и готовы, когда поступит новое оборудование и боеприпасы, когда политика верна и когда появится первая лучшая возможность.

война в Украине

Как считает Филипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Св. Эндрюса в Шотландии, в идеале Украина хотела бы продвинуться на юго-восток через Запорожье в сторону Мелитополя и Азовского моря, разрезав сухопутный мост россии в Крым и перерезав ее линии поставки в дальше на запад.

"россия готовилась к такому нападению, строя оборонительные укрепления в Запорожье, но украинцы хорошо умели видеть, где они могут воспользоваться более слабыми местами российской линии", — добавил он.

Как будет нападать Украина

Ожидаемое весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться с воздушной атаки с использованием высокоточного оружия. Затем выдвинутся танки, а после них — бронетранспортеры с пехотой.

"Вместо того, чтобы вести наступление с помощью массированного воздушного нападения, Украина, вероятно, начнет большую атаку — или несколько меньших атак — с применением наземного высокоточного оружия большой дальности, включая ракеты и артиллерию, такие как HIMARS и гаубицы", — пишет The Wall Street Journal

война в Украине

Цель таких ударов – изолировать российские подразделения на поле боя, взорвать их боеспособность и посеять смятение.

Джон Спенсер из аналитического центра Madison Policy Forum сказал, что в ходе контрнаступления Украина, скорее всего, будет проявлять гибкость, пытаясь найти самые слабые места в российской обороне.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, он считает, что следует больше принимать во внимание политические компоненты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

18:34 "Чтобы ваши военные в гробу перевернулись": в Винницкой области школьница попала в скандал

18:32В Харьковской области на мини взорвался автомобиль: есть раненые и погибшие

18:28 ВСУ научились противодействовать "шахедам", — Игнат

Новина з фото

18:25 Французский дом моды Balenciaga представил балетки для мужчин: отзывы критиков

Эксклюзив

18:20Хорватия передаст Украине дополнительную военную помощь: о чем идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:17 Когда сеять перцы на рассаду в 2023 году: благоприятные даты в апреле

Новина з відео

18:16 Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Эксклюзив

18:07"Мотор" в Европейской Лиге: от "провала" на старте до "драмы" в плей-офф

18:04 В США заявили, что разоблачили российского шпиона: что известно о бразильском студенте Феррейре

17:58 Польша хочет нарастить производство оружия для Украины перед контрнаступлением, — Моравецкий

Новина з відео

18:16 Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 18:35

"Чтобы ваши военные в гробу перевернулись": в Винницкой области школьница попала в скандал

None 29 Март 18:32

В Харьковской области на мини взорвался автомобиль: есть раненые и погибшие

None 29 Март 18:28

ВСУ научились противодействовать "шахедам", — Игнат

None 29 Март 18:24

Французский дом моды Balenciaga представил балетки для мужчин: отзывы критиков

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB