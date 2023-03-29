Генштаб ВСУ сообщил о новых сокрушительных ударах по позициям россиян
За последние сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам, где были сосредоточены личный состав и военная техника оккупационных сил. В ходе проведения этих операций, подразделения Воздушных Сил ВСУ успешно уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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ВСУ наносит удар по оккупантам
Украинские ракетчики и артиллеристы в течение указанного периода времени нанесли удары по двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, был поражен один склад боеприпасов и два состава горюче-смазочных материалов противника.
В результате всех этих действий, украинские Вооруженные Силы нанесли значительный ущерб оккупационным силам, ослабив их потенциал на передовой. Успешное выполнение данных операций продемонстрировало решимость и эффективность украинских военных, что поднимает моральный дух национальных оборонительных подразделений.
Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.