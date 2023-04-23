Герасимчук розповіла, що окупанти створили щонайменше п’ять схем викрадення українських дітей

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Фото: UkraineMediaCenter

В російських окупантів існує принаймні п’ять схем викрадення українських дітей. Їх вдалося відстежити під час повернення неповнолітніх громадян додому.

Про це розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю "24 Каналу".

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Схеми, за якими окупанти викрадають дітей

Першим варіантом є викрадення українських дітей після фільтрації батьків. Це відбувається, коли росіяни затримують маму або тата дитини. Спочатку їх везуть на тимчасово окуповану територію, а потім до РФ.

Другою схемою окупантів є викрадення дітей безпосередньо з сім’ї.

"Інколи це буває, коли вони позбавляють батьківських прав за якимись вигаданими законами окупаційної влади "незручних" дорослих, які не хочуть співпрацювати з окупантами", — розповіла Герасимчук.

Третя схема росіян — вбивство батьків. Окупанти забирають навіть тих дітей, які залишились на опіці родичів чи друзів загиблої сім’ї.

"Це сталося, наприклад, в кейсі двох перших дітей, яких нам вдалося повернути. Ілля мав тяжке поранення в ногу, а мама загинула в його обіймах. Кіра втратила батька просто на очах, коли він намагався піти по воду. І, власне, цих викрадених дітей росіяни повезли у Донецьк, готуючи до депортації в Росію", — розповіла радниця президента.

Вона повідомила, що у всіх українських дітей відразу забирали мобільні телефони та не давали змогу зателефонувати близьким.

Четвертий варіант — це коли росіяни не дають українській стороні вивезти в безпеку тих дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду, що потрапили під окупацію. Після того, як дітей в закладі доводять до крайньої межі, їх вивозять до РФ.

П'ята та найпопулярніша схема серед окупантів — вивезення дітей на так зване "оздоровлення". Росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях умови, які абсолютно непридатні для проживання. Після цього окупанти пропонують батькам "добровільно" віддати дитину на відпочинок на три тижні чи на місяць.

"Чому нібито "добровільно", тому що, по-перше, батьки не мають взагалі ніякого іншого виходу, бо вже немає ні їжі, нічого для того, щоб дитина могла вижити на цій території, де ступила російська нога. По-друге, дуже часто батькам кажуть: "Якщо ви не віддасте дитину добровільно, ми позбавимо вас батьківських прав, і ви більше ніколи не побачите свою дитину взагалі", — розповіла Герасимчук.

Після так званого "оздоровлення" українських дітей додому не повертають. Герасимчук розповіла, що є випадки, коли вони перебували в "таборах" майже рік.

"Їх переміщували з одного в інший, звичайно, не погоджуючи це з батьками. У тих, хто мав мобільні телефони, хоч інколи була можливість зв'язуватися, але батьки абсолютно ні на що не могли впливати. Цих дітей перевозили постійно, їм постійно говорили, що батькам не потрібні, що їх позбулися, що вони тепер будуть в Росії, а після того, як приїдуть з таборів, підуть в російські сім'ї", — додала радниця президента.

Нагадаємо, російські окупаційні війська планують вивозити українських дітей з Енергодара до Криму в період з 4 по 7 травня. Поки що загарбники складають реєстр неповнолітніх жителів цього міста.