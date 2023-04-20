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Стало відомо, коли окупанти будуть вивозити дітей з Енергодара до Криму

20 квітня 2023 08:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, коли окупанти будуть вивозити дітей з Енергодара до Криму
Примусова евакуація на окупованих територіях. Фото: Енергоатом.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська планують вивозити українських дітей з Енергодара до Криму в період з 4 по 7 травня. Поки що загарбники складають реєстр неповнолітніх жителів цього міста.

Про це повідомив у ефірі "Ми — Україна" міський голова Енергодара Іван Федоров.

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Вивезення дітей з Енергодара

За інформацією Івана Федорова, у місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі російські окупанти почали роздавати брошури з інформацією про те, до 27 квітня будуть збирати реєстри дітей.

Реєстри потрібні для примусової евакуації неповнолітніх українців до Криму чи, можливо, навіть Росії. Цей процес нібито буде відбуватися 4-7 травня.

Евакуація на Запоріжжі

Також Іван Федоров повідомив, що в районі міст Токмак та Молочанськ російські військові їздять з гучномовцем і закликають місцевих жителів також евакуюватися.

Щодо цих людей, то їм поки що пропонується виїхати лише до сусіднього Мелітополя.

Нагадаємо, кілька днів тому з’явилася інформація про те, що російські окупаційні війська почали розповсюджувати по дитячих садочках та школах Енергодара про примусову евакуацію дітей.

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