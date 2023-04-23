Герасимчук рассказала, что оккупанты создали по меньшей мере пять схем похищения украинских детей

Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Фото: UkraineMediaCenter

У российских оккупантов существует по крайней мере пять схем похищения украинских детей. Их удалось отследить по возвращении несовершеннолетних граждан домой.

Об этом рассказала советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью "24 Каналу".

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Схемы, по которым оккупанты похищают детей

Первым вариантом является похищение украинских детей после фильтрации родителей. Это происходит, когда россияне задерживают маму или папу ребенка. Сначала их везут на временно оккупированную территорию, а затем в РФ.

Второй схемой оккупантов является похищение детей непосредственно из семьи.

"Иногда это бывает, когда они лишают родительских прав по каким-то выдуманным законам оккупационных властей "неудобных" взрослых, которые не хотят сотрудничать с оккупантами", — рассказала Герасимчук.

Третья схема россиян — убийство родителей. Оккупанты забирают даже тех детей, которые остались на попечении родственников или друзей погибшей семьи.

"Это произошло, например, в кейсе двух первых детей, которых нам удалось вернуть. Илья получил тяжелое ранение в ногу, а мама погибла в его объятиях. Кира потеряла отца прямо на глазах, когда он пытался пойти за водой. И, собственно, этих похищенных детей россияне увезли в Донецк, готовя к депортации в Россию", — рассказала советник президента.

Она сообщила, что у всех украинских детей сразу забирали мобильные телефоны и не позволяли позвонить близким.

Четвертый вариант — когда россияне не дают украинской стороне вывезти в безопасность тех детей, которые находятся в учреждениях институционального ухода, попавших под оккупацию. После того как детей в заведении доводят до крайнего предела, их вывозят в РФ.

Пятая и самая популярная схема среди оккупантов — вывоз детей на так называемое "оздоровление". Россияне создают на временно оккупированных территориях условия, совершенно непригодные для проживания. После этого оккупанты предлагают родителям "добровольно" отдать ребенка на отдых на три недели или в месяц.

"Почему якобы "добровольно", потому что, во-первых, родители не имеют вообще никакого другого выхода, потому что уже нет ни еды, ничего для того, чтобы ребенок мог выжить на этой территории, где ступила русская нога. Во-вторых, очень часто родителям говорят: "Если вы не отдадите ребенка добровольно, мы лишим вас родительских прав, и вы больше никогда не увидите своего ребенка вообще", — рассказала Герасимчук.

После так называемого "оздоровления" украинских детей домой не возвращают. Герасимчук рассказала, что есть случаи, когда они находились в лагерях почти год.

"Их перемещали из одного в другой, конечно, не согласовывая с родителями. У тех, кто имел мобильные телефоны, хоть иногда была возможность связываться, но родители абсолютно ни на что не могли влиять. Этих детей перевозили постоянно, им постоянно говорили, что родителям не нужны, что их избавились, что они теперь будут в России, а после того, как приедут из лагерей, уйдут в российские семьи", — добавила советник президента.

Напомним, российские оккупационные войска планируют вывозить украинских детей из Энергодара в Крым в период с 4 по 7 мая. Пока что захватчики составляют реестр несовершеннолетних жителей этого города.