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Гіркін пророкує Путіну нерадісне майбутнє: що говорить учасник "російської весни" 2014-го

19 квітня 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Гіркін пророкує Путіну нерадісне майбутнє: що говорить учасник "російської весни" 2014-го
Ігор Гіркін (Стрєлков), учасник війни на Донбасі 2014 року. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Кремлі уже йде боротьба за владу в післяпутінській Росії. А від самого російського диктатора відмовляться наступного же дня після падіння його режиму.

Про це відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) під час чергового стріму.

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За словами Стрєлкова, в Росії уже розпочалася боротьба за владу після того, як Володимир Путін перестане бути президентом.

Першим дзвіночком, зазначив Гіркін, є протистояння власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина із міністерством оборони та керівником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим.

Від Путіна відмовляться наступного дня

Ігор Гіркін (Стрєлков) пророкує, що путінські прихильники моментально відмовляться від свого кумира.

"Вони зараз кричать "Хай живе Путін!". Наступного дня по телевізору покажуть, як Путіну теж встромляють у дупу за зразком Каддафі щось, і вони закричать "Ах ти ж мерзотник. Нарешті тобі встромили, як Каддафі!" — упевнений Стрєлков.

Нагадаємо, що на Гіркіна Кремль уже натравив своїх пропагандистів. Зокрема, його позицію шодо Путіна розкритикував відомий телеведучий Володимир Соловйов.

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