"Ти — шматок лайна, а не офіцер": Соловйов вкотре накинувся на Гіркіна через Путіна

Соловйов облаяв Гіркіна за критику Путіна. Фото: скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов вкотре накинувся на терориста Гіркіна. Все через чергову критику не когось іншого, а самого Володимира Путіна. Гіркіна Соловйов порівняв зі "шматком лайна, не російським офіцером".

Невтішні цитати на адресу Гіркіна прозвучали у програмі російського пропагандиста "Вечір з Володимиром Соловйовим". Пише у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте також:

"Багато тут поводяться як нікчема, яка ніяк не може розібратися, хто він Гіркін, або Стрєлков, який примудрився не побачити передову. І через губу бачить себе гірше, ніж укронацисти і укрозрадники. Коли ти таке кажеш, ти шматок лайна, а не російський офіцер " , — люто прохрипів Соловйов.

Псевдожурналіст продовжив кричати, що терорист продав честь російського офіцера, тому яке має право "свій брудний рот відкривати на верховного головнокомандувача"?

Нагадаємо, колишній російський маріонетковий командир Ігор Гіркін вирішив наїхати на верховного головнокомандувача Росії. Попросив його всього нічого — просто заткнутися і мовчати.

Соловйов — звичайний ланцюговий пес. Щойно лунає критика у бік міністерства оборони чи, не дай Боже, самого Путіна, — тут же сипле погрозами.

Відмінно відпрацьовує кожну копійку, яку отримує із Кремля. І робить це так агресивно, що слиною можна заляпати всіх довкола.

Нагадаємо, Ігор Гіркін заявив, що добровольчий батальйон "Невський", який він раніше активно просував, по суті є фікцією. Один російський батальйон зазвичай налічує близько 800-900 чоловік, тому зауваження Гіркіна дозволяє припустити, що керівництво "Невського" намагалося помилково представити добровольчий батальйон як велике формування, називаючи його бригадою.