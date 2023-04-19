​​​Гиркин предсказывает Путину нерадостное будущее: что говорит участник "русской весны" 2014-го

Игорь Гиркин (Стрелков), участник войны на Донбассе 2014 года. Фото: росСМИ

В Кремле уже идет борьба за власть в послепутинской России. А от самого российского диктатора откажутся на следующий день после падения его режима.

Об этом известен российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков) во время очередного стрима.

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По словам Стрелкова, в России уже началась борьба за власть после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом.

Первым звоночком, отметил Гиркин, является противостояние владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны и руководителем Генштаба России Валерием Герасимовым.

От Путина откажутся на следующий день

Игорь Гиркин (Стрелков) предсказывает, что путинские поклонники моментально откажутся от своего кумира.

"Они сейчас кричат "Да здравствует Путин!". На следующий день по телевизору покажут, как Путину тоже вонзают в жопу по образцу Каддафи что-то, и они закричат "Ах ты же мерзавец. Наконец тебе воткнули как Каддафи!" — уверен Стрелков.

Напомним, что на Гиркина Кремль уже натравил своих пропагандистов. В частности, его позицию в отношении Путина раскритиковал известный телеведущий Владимир Соловьев.