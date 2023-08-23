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Гладков заявив про атаку БпЛА на Бєлгородську область

23 серпня 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гладков заявив про атаку БпЛА на Бєлгородську область
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни знову заявили про атаку БпЛА на село Лави, що у Бєлгородській області. Традиційно у всьому звинуватили українську армію. 

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

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Гладков заявив, шо нібито під обстріл ЗСУ потрапило село Лави Валуйського міського округу Бєлгородської області.

"Противник скинув на територію санаторію 2 гранати із БпЛА. Постраждалих немає. Вибито чотири вікна та посічено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

скріншот
Наслідки вибуху в Бєлгородській області. Фото: t.me/vvgladkov
скріншот
Наслідки вибуху в Бєлгородській області. Фото: t.me/vvgladkov
скріншот
Наслідки вибуху в Бєлгородській області. Фото: t.me/vvgladkov

Нагадаємо, декілька днів тому Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.

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