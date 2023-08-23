Гладков заявив про атаку БпЛА на Бєлгородську область
Росіяни знову заявили про атаку БпЛА на село Лави, що у Бєлгородській області. Традиційно у всьому звинуватили українську армію.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Вибухи в Бєлгородській області
Гладков заявив, шо нібито під обстріл ЗСУ потрапило село Лави Валуйського міського округу Бєлгородської області.
"Противник скинув на територію санаторію 2 гранати із БпЛА. Постраждалих немає. Вибито чотири вікна та посічено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, декілька днів тому Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.