Гладков заявил об атаке БпЛА на Белгородскую область
23 августа 2023 08:19
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
Россияне снова заявили об атаке БпЛА на село Лавы в Белгородской области. Традиционно во всем обвинили украинскую армию.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читайте также:
Взрывы в Белгородской области
Гладков заявил, что якобы под обстрел ВСУ попала деревня Лавы Валуйского городского округа Белгородской области.
"Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты из БпЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и иссечены фасад здания. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад Гладков заявил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.