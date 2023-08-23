Гладков заявил об атаке БпЛА на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Россияне снова заявили об атаке БпЛА на село Лавы в Белгородской области. Традиционно во всем обвинили украинскую армию.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Гладков заявил, что якобы под обстрел ВСУ попала деревня Лавы Валуйского городского округа Белгородской области.

"Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты из БпЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и иссечены фасад здания. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov

Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov

Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov

Напомним, несколько дней назад Гладков заявил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.