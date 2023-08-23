Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Гладков заявил об атаке БпЛА на Белгородскую область arrow

Гладков заявил об атаке БпЛА на Белгородскую область

23 августа 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гладков заявил об атаке БпЛА на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне снова заявили об атаке БпЛА на село Лавы в Белгородской области. Традиционно во всем обвинили украинскую армию.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Взрывы в Белгородской области

Гладков заявил, что якобы под обстрел ВСУ попала деревня Лавы Валуйского городского округа Белгородской области.

"Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты из БпЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и иссечены фасад здания. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

скриншот

скриншот
Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov
скриншот
Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov
скриншот
Результаты взрыва в Белгородской области. Фото: t.me/vvladkov

Напомним, несколько дней назад Гладков заявил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз