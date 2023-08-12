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Гладков заявив про роботу ППО в Бєлгородській області

12 серпня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гладков заявив про роботу ППО в Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.

Про це В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі.

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Гладков повідомив, що система ППО спрацювала у Шебекінському міському окрузі. 

"Збито БпЛА на підльоті до міста", — розповів він.

За його словами, інформація про наслідки не надходила.

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Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Бєлгородської області все частіше жаліються на тоталітарний російський режим в регіоні. Місцеві повідомляють про відсутність соцвиплат, розстріл журналістів за правду та "чистку людей". 

Також ми писали, що громадянин Російської Федерації розповів про зневажливе ставлення окупантів до мирних людей. За його словами, загарбники не дозволяють їхати через блокпости Бєлгородської області, зокрема додому.

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