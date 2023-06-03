Гладков заявив про обстріл Шебекінського району, є загиблі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Гладков розповів, що у Новій Таволжанці загинула літня жінка. Від отриманих травм вона померла на місці. Він повідомив, що постраждала ще одна жінка, в неї осколкові поранення лівого плеча. За словами губернатора, внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки.

"Унаслідок обстрілу Безлюдівки загинула жінка, у неї множинні осколкові поранення, не сумісні з життям. Ще одна людина постраждала — чоловік з осколковими пораненнями грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок", — розповів Гладков.

Нагадаємо, жителі Бєлгородської області жаліються, що вже понад тиждень сидять без світла. Місцева влада ніяк не реагує та мовчить.

Також ми писали, що вчора, 2 червня, міська влада Бєлгородської області заявила про обстріли міста Шебекіно. Зазначається, що відбулось попадання у житлові будинки.

Додамо, 1 червня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.