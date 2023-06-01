На Бєлгородщині хаос: влада відмовилася проводити випускні іспити і палить документи

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

У прикордонній Бєлгородській області Російської Федерації скасували випускні іспити. Крім того, у місті Шебекіно помітили людей, які палили документи.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

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Скасування іспитів

У Бєлгородській області через паніку, пов’язану із діяльністю російських добровольців, влада відмовилася проводити іспит з математики, який мав пройти сьогодні, 1 червня.

Поки що йдеться про скасування іспитів у Шебекінському міському окрузі.

Губернатор Гладков уже заявив про те, що хоче дозволити дітям із регіону вступати у російські виші без іспитів.

Гладков скасував іспити у Бєлгородській області

Спалювання документів

Крім того, у Бєлгородській області почали палити документи.

Людей, які палять документи, помітили у місті Шебекіно, де відбуваються активні військові дії російських добровольців.

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.