Гладков заявил об обстреле Шебекинского района, есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

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Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке погибла пожилая женщина. От полученных травм она умерла на месте. Он сообщил, что пострадала еще одна женщина, у нее осколочные ранения левого плеча. По словам губернатора, в результате обстрела повреждены два дома.

"В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей", — рассказал Гладков.

Напомним, жители Белгородской области жалуются, что уже больше недели сидят без света. Местные власти никак не реагируют и молчат.

Также мы писали, что вчера, 2 июня, городские власти Белгородской области заявили об обстрелах города Шебекино. Отмечается, что произошло попадание в жилые дома.

Добавим, 1 июня в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.