"Я еду, на**й, домой": росіянин розповів, як окупанти забороняють проїжджати через блокпости

Російський окупант біля блокпосту. Фото: росЗМІ

Громадянин Російської Федерації розповів про зневажливе ставлення окупантів до мирних людей. За його словами, загарбники не дозволяють їхати через блокпости Бєлгородської області, зокрема додому.

Чергове перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив росіянин:

Здоров, Сергію. Розбудив?

з цією війною *баною х*й заснеш, зрозумів?

Сергію, більше, я присягнув перед пацаном одним — своїми дітьми. Більше я нікуди не виїду, я присягаюся, я *бав у рот, не хочу, все, досить;

ну, це під**аси. Це ж пишуть... ніхто...ось цього разу я нікуди не виїжджав, зрозумів? Люди поїхали там;

ні, Сергію, раз, відповідаю, від'їжджав і те... воно повністю, так, тиша;

Сергію, я ж заїхати не зміг. На Червоному не пускають. У мене собака, бл*ть, німецька вівчарка, бл*ть, мені пох*й, мені його треба їхати годувати. Розумієш? Мені до п**ди. Пес ох**нний. Я його люблю, бл*ть. *бать, заїхати не можу, пох*й. Я все одно заїхав, єб*в я там в рот;

стоїть під**ас якийсь, зрозумів патріот без номерів. Перегороджено все на Червоне, зрозумів. Говорить: "У мене наказ області нікого не пускати". Я говорю: "У мене діти вдома, в сенсі нікого не пускати? Я їду, нах*й, додому". Він каже: "Мені пох*й". Єб*ть там личок немає, чи сержант, чи якась зал*па. Розмовляй простіше, кажу, тобі далеко не пох*й, кажу, придурок;

вікно зачинив, праворуч на Красне завернув і поїхав. Через Ломне я заїхав. Ну, якщо ти знаєш ці шляхи. Мені пох*й. Нах*й, через Рокитне люди. Яке Рокитне? Я, бл*ть через Ломне спустився Антонівку об'їхав до купи і додому, все;

звичайно, але на легковій там не проїдеш машині.

Нагадаємо, російський окупант доповів командиру про втечу з позицій командира їхнього відділення під час обстрілу. Він також поскаржився, що військові не хочуть брати участь у війні під його керівництвом.

Також ми писали, що російський окупант розповів про невиплати солдатам РФ. Він каже, що через це голодує його сім'я. Військовослужбовець РФ також розповів про відсутність боєприпасів.