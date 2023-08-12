Гладков заявил о работе ПВО в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.

Об этом Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

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Гладков сообщил, что система ПВО сработала в Шебекинском городском округе.

"Сбит БпЛА на подлете к городу", — рассказал он.

По его словам, информация о последствиях не поступала.

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, жители Белгородской области все чаще жалуются на тоталитарный российский режим в регионе. Местные сообщают об отсутствии соцвыплат, расстреле журналистов за правду и "чистке людей".

Также мы писали, что гражданин Российской Федерации рассказал о пренебрежительном отношении оккупантов к мирным людям. По его словам, захватчики не позволяют ехать через блокпосты Белгородской области, в частности домой.