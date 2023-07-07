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Глава ООН проти використання касетних боєприпасів на полі бою

7 липня 2023 23:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глава ООН проти використання касетних боєприпасів на полі бою
Глава ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів на фронті. 

Таке заявив його заступник речник Фархан Хак. Про це пише агенція CNN.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не хоче, аби касетні боєприпаси вокористовувались на полі бою. Цікаво, що Гутерреш заговорив про них лише після того, як Сполучені Штати Америки заявили про їхні поставки для України.

"Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції", — сказав речник Фархан Хак. 

Відомо, що Конвенція забороняє будь-яке використання, накопичення, виробництво та передачу касетних боєприпасів. 

"Тож, як наслідок, звичайно, він не хоче, щоб касетні боєприпаси використовувались на полі бою", — озвучив позицію Гутерреша його речник. 

Допомога США

Сполучені Штати Америки таки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

На брифінгу радник президента США з національної безпеки наголосив, що це було важке рішення, однак президент Джо Байден все ж погодився передати боєприпаси.

Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також повідомив, що існує велика різниця між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і тими, які США поставлять Україні. 

Він зазначив, що використання РФ касетних боєприпасів у цьому конфлікті абсолютно неприйнятне, адже загарбники використовують цю зброю для нападу та обстрілів цивільних будівель. 

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